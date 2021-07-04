Крупнее Англии в плей-офф Евро побеждали только голландцы

Сборная Англии разгромила Украину в 1/4 финала Евро-2020 и стала 12-й командой, которой удалось добиться крупной победы в плей-офф чемпионатов Европы.

До команды Гарета Саутгейта соперников с разницей в четыре мяча громили испанцы, бельгийцы и датчане.

Рекордный разгром записала на свой счет сборная Голландии, которая в 2000 году победила югославов со счетом 6:1.

Разгромы в плей-офф Евро