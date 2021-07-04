Крупнее Англии в плей-офф Евро побеждали только голландцы
Сборная Англии разгромила Украину в 1/4 финала Евро-2020 и стала 12-й командой, которой удалось добиться крупной победы в плей-офф чемпионатов Европы.
До команды Гарета Саутгейта соперников с разницей в четыре мяча громили испанцы, бельгийцы и датчане.
Рекордный разгром записала на свой счет сборная Голландии, которая в 2000 году победила югославов со счетом 6:1.
Разгромы в плей-офф Евро
|
Дата
|
Стадия
|
Победитель
|
Проигравший
|
Счет
|
06.07.1960
|
1/2 финала
|
СССР
|
Чехословакия
|
3:0
|
17.06.1964
|
1/2 финала
|
СССР
|
Дания
|
3:0
|
18.06.1972
|
Финал
|
ФРГ
|
СССР
|
3:0
|
25.06.2000
|
1/4 финала
|
Голландия
|
Югославия
|
6:1
|
27.06.2004
|
1/4 финала
|
Чехия
|
Дания
|
3:0
|
26.06.2008
|
1/2 финала
|
Испания
|
Россия
|
3:0
|
01.07.2012
|
Финал
|
Испания
|
Италия
|
4:0
|
26.06.2016
|
1/8 финала
|
Бельгия
|
Венгрия
|
4:0
|
26.06.2016
|
1/8 финала
|
Германия
|
Словакия
|
3:0
|
03.07.2016
|
1/4 финала
|
Франция
|
Исландия
|
5:2
|
26.06.2021
|
1/8 финала
|
Дания
|
Уэльс
|
4:0
|
03.07.2021
|
1/4 финала
|
Англия
|
Украина
|
4:0
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