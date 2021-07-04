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Крупнее Англии в плей-офф Евро побеждали только голландцы

00:51
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Сборная Англии разгромила Украину в 1/4 финала Евро-2020 и стала 12-й командой, которой удалось добиться крупной победы в плей-офф чемпионатов Европы.

До команды Гарета Саутгейта соперников с разницей в четыре мяча громили испанцы, бельгийцы и датчане.

Рекордный разгром записала на свой счет сборная Голландии, которая в 2000 году победила югославов со счетом 6:1.

Разгромы в плей-офф Евро

Дата

Стадия

Победитель

Проигравший

Счет

06.07.1960

1/2 финала

СССР

Чехословакия

3:0

17.06.1964

1/2 финала

СССР

Дания

3:0

18.06.1972

Финал

ФРГ

СССР

3:0

25.06.2000

1/4 финала

Голландия

Югославия

6:1

27.06.2004

1/4 финала

Чехия

Дания

3:0

26.06.2008

1/2 финала

Испания

Россия

3:0

01.07.2012

Финал

Испания

Италия

4:0

26.06.2016

1/8 финала

Бельгия

Венгрия

4:0

26.06.2016

1/8 финала

Германия

Словакия

3:0

03.07.2016

1/4 финала

Франция

Исландия

5:2

26.06.2021

1/8 финала

Дания

Уэльс

4:0

03.07.2021

1/4 финала

Англия

Украина

4:0

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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