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Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/2 финала

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«Уэмбли» примет решающие матчи чемпионата Европы-2020. Фото AFP Евро-2020: сетка плей-офф. Фото -
«Уэмбли» примет решающие матчи чемпионата Европы-2020. Фото AFP
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На чемпионате Европы по футболу пройдут матчи четырех лучших команд турнира.

Во вторник и среду, 6 и 7 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоятся два полуфинала. В первом сыграют сборные Италии и Испании, во втором — Англии и Дании.

Италия добилась трех побед в группе, а затем обыграла Австрию (2:1 д.в.) и Бельгию (2:1). Испания в плей-офф прошла Хорватию (5:3 д.в.) и Швейцарию (1:1, пенальти — 3:1).

Англия после выхода из группы выбила Германию (2:0) и Украину (4:0), эта сборная — единственный участник Евро-2020, который ни разу не пропускал голы. Дания попала в плей-офф после разгрома России (4:1), а затем прошла Уэльс (4:0) и Чехию (2:0).

Евро-2020: сетка плей-офф. Фото -
Евро-2020: сетка плей-офф. Фото —

Чемпионат Европы по футболу: расписание матчей 1/2 финала

6 июля, вторник

22.00 (мск). Лондон. Италия — Испания

7 июля, среда

22.00 (мск). Лондон. Англия — Дания

Финал — в воскресенье, 11 июля, в Лондоне (время начала матча — 22.00 мск).

Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.

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Артем Агапов все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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