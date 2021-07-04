Евро-2020: расписание, даты и время начала матчей 1/2 финала
Во вторник и среду, 6 и 7 июля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоятся два полуфинала. В первом сыграют сборные Италии и Испании, во втором — Англии и Дании.
Италия добилась трех побед в группе, а затем обыграла Австрию (2:1 д.в.) и Бельгию (2:1). Испания в плей-офф прошла Хорватию (5:3 д.в.) и Швейцарию (1:1, пенальти — 3:1).
Англия после выхода из группы выбила Германию (2:0) и Украину (4:0), эта сборная — единственный участник Евро-2020, который ни разу не пропускал голы. Дания попала в плей-офф после разгрома России (4:1), а затем прошла Уэльс (4:0) и Чехию (2:0).
Чемпионат Европы по футболу: расписание матчей 1/2 финала
6 июля, вторник
22.00 (мск). Лондон. Италия — Испания
7 июля, среда
22.00 (мск). Лондон. Англия — Дания
Финал — в воскресенье, 11 июля, в Лондоне (время начала матча — 22.00 мск).
Расписание и результаты чемпионата Европы — в разделе на сайте.
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