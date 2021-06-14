Защитник сборной России Евгеньев рассказал об особенностях тренировок Черчесова

Защитник сборной России Роман Евгеньев рассказал об особенностях тренировок главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

— На чем делает акцент Черчесов на тренировках? Наверное, на расстановке в обороне, когда подаем низким блоком и выход из обороны в атаку.

Как провожу свободное время? Восстановление, процедуры, есть теоретические занятия. Не сказать, что свободного времени много. Отдыхаем, восстанавливаемся, — сказал Евгеньев.

В первом туре Евро-2020 сборная России уступила Бельгии (0:3). Российская команда находится на последнем, четвертом месте в группе B. Следующую встречу россияне проведут 16 июня против Финляндии. Начало игры — в 16.00 (мск).

(Севастиан Терлецкий)