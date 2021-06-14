Евгеньев назвал Финляндию и Данию серьезными соперниками для сборной России

Защитник сборной России Роман Евгеньев рассказал, что считает Финляндию и Данию серьезными соперниками для команды на Евро-2020 по футболу, а также высказался о возвращении в национальную команду после отъезда.

«Вернуться в сборную было не сложно, пропустил всего одну тренировку. Приехал домой, мне позвонил начальник команды, сказал, что надо быть готовым вернуться. На следующий день мне позвонили, попросили вернуться, я приехал в расположение команды», — сказал Евгеньев.

22-летний Евгеньев отметил уровень соперников в предстоящих играх.

«Спокойно готовимся к двум следующим матчам. Понятно, что Финляндия и Дания — хорошие соперники. Не зря финны обыграли датчан. Нас ждут очень серьезные матчи. Надо готовится с полной концентрацией. Думаю, в матче с финнами будем больше атаковать. Нужно выходить с полной самоотдачей и обыгрывать их», — добавил Евгеньев.

После первого тура первое место в группе B занимает сборная Бельгии. На втором месте находится сборная Финляндии, на третьем — датчане, сборная России занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне 16 июня в Санкт-Петербурге сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

(Севастиан Терлецкий)