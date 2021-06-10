В УЕФА объяснили, почему на форме сборной Украины останутся контуры Крыма

УЕФА в ответ на запрос «СЭ» объяснил, почему на форме сборной Украины на чемпионате Европы останутся контуры Крыма.

«После опасений, высказанных Российским футбольным союзом, УЕФА сегодня подтвердил свою позицию в отношении элемента дизайна на передней части футболки национальной сборной Украины. Учитывая, что Резолюция 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами, признает территориальные границы как широко изображенные в дизайне, УЕФА не требует каких-либо изменений этого элемента дизайна, поскольку он соответствует критериям, изложенным в статье 12 Правил УЕФА по экипировке», — говорится в сообщении союза.

На экипировку украинской национальной команды была нанесена карта страны с Крымом в ее составе, а также слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что украинцы должны будут убрать с формы слоган «Героям слава», потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.