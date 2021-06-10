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В УЕФА объяснили, почему с формы сборной Украины нужно убрать слова «Героям слава»

12:15
Форму сборной Украины придется чуть поменять.
Форму сборной Украины придется чуть поменять.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с пояснениями о решении в отношении формы сборной Украины на Евро-2020.

В четверг, 10 июня, организация потребовала от Украины убрать с формы сборной слоган «Героям слава».

«УЕФА внимательно изучил недавно добавленный слоган на внутренней стороне воротника «Героям слава!», который был включен в новый образец футболки, представленном в УЕФА. Однако комбинация из двух лозунгов (с «Слава Украине») не рассматривались. После дальнейшего анализа это конкретное сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот особый слоган на внутренней стороне футболки должен быть убран для использования в матчах соревнований УЕФА в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке», — заявили в УЕФА «СЭ».

На футболках Украины был изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики. Кроме этого, на воротничках присутствовали надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.

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