Основное время матча 1/2 финала Евро-2020 Италия — Испания завершилось вничью — 1:1. Командам предстоит сыграть дополнительное время. Если и оно не определит победителя, то будет назначена серия пенальти.

В составе обеих команд забивали игроки «Ювентуса». На 60-й минуте открыл счет Федерико Кьеза. Альваро Мората сравнял результат на 80-й минуте.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Во втором полуфинале сыграют Англия и Дания. Матч пройдет на этом же стадионе 7 июля.