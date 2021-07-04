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«Украина едет домой и Англия едет домой. Но есть один нюанс». Реакция болельщиков на разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро

09:50
3 июля. Рим. Украина — Англия — 0:4. Фото AFP
3 июля. Рим. Украина — Англия — 0:4. Фото AFP
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Сборная Англии со счетом 4:0 обыграла команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу.

Болельщики в социальных сетях подвели итог матча и не стали сильно критиковать команду.

Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы, на групповом этапе украинцы проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) и обыграли сборную Северной Македонии (2:1). В 1/8 финала сборная Украины в дополнительное время переиграла команду Швеции со счетом 2:1.

Однако нашлось достаточно болельщиков, которые остались недовольны выступлением команды на Евро-2020 и особенно разгромом в четвертьфинале.

Отдельной критике подвергся главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.

Украина — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля