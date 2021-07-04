«Украина едет домой и Англия едет домой. Но есть один нюанс». Реакция болельщиков на разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро

Сборная Англии со счетом 4:0 обыграла команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу.

Болельщики в социальных сетях подвели итог матча и не стали сильно критиковать команду.

Спасибо нашей сборной за участие в Евро 2020 и за подаренные судьбой игры.Всё хорошо,следующий этап полуфинал,потом финал.Эти этапы пройдут без нас.Но,Украина не прошла 1/4 финала.И проиграла будущим чемпионам Европы.Да,так и будет,Англия-чемпион Европы.Я буду за них болеть. — Антонов Олександр (@1945Antonov) July 4, 2021

Наша збірна зробила максимум із того, що об'єктивно могла. Й за це їй щира дяка. — hochu domoy v ua (@hochu_dodomu) July 4, 2021

Ну що, Збірна, в горі і в радості? :) — ??? (@Falk0n66) July 4, 2021

Але є велика перемога.



Під час цієі футбольної боротьби наша збірна добряче нас об'єднала.



Ми забули про політичні та ідеологічні розбіжності і об"єдналися навколо одного: аби країна, яку ми любимо, перемогла.



Сподіваюся, ми не забудемо про це і після футболу.

? — Яніна Соколова (@IaninaSokolova) July 3, 2021

Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы, на групповом этапе украинцы проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) и обыграли сборную Северной Македонии (2:1). В 1/8 финала сборная Украины в дополнительное время переиграла команду Швеции со счетом 2:1.

Однако нашлось достаточно болельщиков, которые остались недовольны выступлением команды на Евро-2020 и особенно разгромом в четвертьфинале.

Как ни странно, но матч Украина-Англия похож на договорняк! Вроде игры Россия- Испания на ЧМ 2018! #UKRENG — Геннадий Бугаев. (@z8IVJaTqqnwa21Y) July 3, 2021

ДОХЛЫЕ ПРОТИВ ТРУСЛИВЫХ



Дохлая Англия выиграла у трусливой Украины...



Россия и Украина — родные сёстры, трусливые и скудные... pic.twitter.com/HVrU5CQpby — M.Vidal, comte de Mindal (@VidalMindal) July 3, 2021

Какая боль! Какая боооль!

Англия ??? — Украина ?? 4 : 0...



Мы видели лица наших футболистов в начале матча, но после первого гола, их лица опустели и я думаю, что каждый из них уже тогда знал, что в полуфинал им не выйти. К сожалению... ??#UkraineEngland #Euro2020 #UKR #football — Nick Scorpo (@ButNicky) July 3, 2021

Англия — Украина — 4:0... Хозяевам проиграть не обидно, хозяевам проиграть престижно))) — Сергей Сигодник (@SigodNik) July 4, 2021

— Папа, а что такое нюансы?



— Видишь ли, сынок. Украина едет домой, и Англия едет домой. Но есть нюансы... — Александр Коц (@sashakots) July 4, 2021

Отдельной критике подвергся главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.