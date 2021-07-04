«Украина едет домой и Англия едет домой. Но есть один нюанс». Реакция болельщиков на разгромное поражение Украины в четвертьфинале Евро
09:50
Сборная Англии со счетом 4:0 обыграла команду Украины в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу.
Болельщики в социальных сетях подвели итог матча и не стали сильно критиковать команду.
Сборная Украины впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы, на групповом этапе украинцы проиграли командам Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1) и обыграли сборную Северной Македонии (2:1). В 1/8 финала сборная Украины в дополнительное время переиграла команду Швеции со счетом 2:1.
Однако нашлось достаточно болельщиков, которые остались недовольны выступлением команды на Евро-2020 и особенно разгромом в четвертьфинале.
Отдельной критике подвергся главный тренер национальной команды Андрей Шевченко.
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