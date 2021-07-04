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Кличко поддержал сборную Украины после вылета из Евро-2020

09:46
Виталий Кличко. Фото Facebook.
Виталий Кличко. Фото Facebook.
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Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Виталий Кличко в своем Instagram высказался о вылете сборной Украины из Евро-2020 после поражения в матче с Англией (0:4).

«Друзья! Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для Украинской действительно испытанием.

Сборная Украины, впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды», — написал Кличко.

Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

В полуфинале Англия встретится с Данией, которая ранее обыграла Чехию со счетом 2:1. Матч пройдет 7 июля в Лондоне и начнется в 22:00 мск.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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