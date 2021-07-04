Кличко поддержал сборную Украины после вылета из Евро-2020

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Виталий Кличко в своем Instagram высказался о вылете сборной Украины из Евро-2020 после поражения в матче с Англией (0:4).

«Друзья! Хочу выразить поддержку нашим футболистам! Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для Украинской действительно испытанием.



Сборная Украины, впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды», — написал Кличко.