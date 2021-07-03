Украина — Англия: эксперты оценили шансы команды Шевченко в 1/4 финала Евро
Сегодня в Риме на Олимпийском стадионе в 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый. «СЭ» подготовил прогноз на этот матч. Сделать свою ставку можете и вы, причем бесплатно — получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.
Украина — одна из главных сенсаций Евро-2020. В группе команда Андрея Шевченко заняла только третье место. Украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и победили Северную Македонию (2:1).
Трех очков хватило для выхода в 1/8 финала. Украина в драматичном матче обыграла Швецию — 2:1, забив победный гол на последней минуте дополнительного времени.
Англия на протяжении всего турнира смотрится очень уверенно. Команда Гарета Саутгейта — единственная на Евро-2020 без пропущенных голов. На групповом этапе англичане обыграли Хорватию (1:0) и Чехию (1:0) и поделили очки с Шотландией (0:0). В 1/8 финала Англия обыграла Германию со счетом 2:0.
Англичане весь Евро играли дома, на стадионе «Уэмбли». Сейчас им впервые предстоит провести матч на нейтральном поле. Болельщики из Великобритании не смогут приехать в Рим и попасть на стадион, даже если у них будет билет. Причина в очередных ковидных ограничениях. Поддержка Украины будет более весомой.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает безоговорочным фаворитом предстоящего матча Англию. Коэффициент на ее проход в полуфинал — 1.20, на Украину — 4.90.
Коэффициент на победу Англии в основное время — 1.43, на успех Украины — 9.60, на ничью — 4.50.
Украина — удобный соперник для англичан. Команды сыграли семь матчей, и британцы потерпели только одно поражение. В октябре 2009 года команда Фабио Капелло уступила в заключительном туре отбора ЧМ-2010. Англия к тому моменту уже квалифицировалась в финальный турнир. Результат для нее особого значения не имел.
В остальных шести матчах — три победы и три ничьих. Общая разность мячей — 9:3.
Прогноз «СЭ»: вряд ли Англия оступится на этот раз. Команда Саутгейта добьется своего в привычном стиле. Интересный вариант — Англия победит и не пропустит с коэффициентом 2.08. Также стоит рассмотреть победу британцев при тотале голов меньше 2.5 с коэффициентом 3.00.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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