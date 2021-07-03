Сегодня в Риме на Олимпийском стадионе в 1/4 финала Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый. «СЭ» подготовил прогноз на этот матч. Сделать свою ставку можете и вы, причем бесплатно — получите до 1500 рублей в мобильном приложении БЕТСИТИ без пополнения счета.

Украина — одна из главных сенсаций Евро-2020. В группе команда Андрея Шевченко заняла только третье место. Украинцы проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и победили Северную Македонию (2:1).

Трех очков хватило для выхода в 1/8 финала. Украина в драматичном матче обыграла Швецию — 2:1, забив победный гол на последней минуте дополнительного времени.

Англия на протяжении всего турнира смотрится очень уверенно. Команда Гарета Саутгейта — единственная на Евро-2020 без пропущенных голов. На групповом этапе англичане обыграли Хорватию (1:0) и Чехию (1:0) и поделили очки с Шотландией (0:0). В 1/8 финала Англия обыграла Германию со счетом 2:0.

Англичане весь Евро играли дома, на стадионе «Уэмбли». Сейчас им впервые предстоит провести матч на нейтральном поле. Болельщики из Великобритании не смогут приехать в Рим и попасть на стадион, даже если у них будет билет. Причина в очередных ковидных ограничениях. Поддержка Украины будет более весомой.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает безоговорочным фаворитом предстоящего матча Англию. Коэффициент на ее проход в полуфинал — 1.20, на Украину — 4.90.

Коэффициент на победу Англии в основное время — 1.43, на успех Украины — 9.60, на ничью — 4.50.

Украина — удобный соперник для англичан. Команды сыграли семь матчей, и британцы потерпели только одно поражение. В октябре 2009 года команда Фабио Капелло уступила в заключительном туре отбора ЧМ-2010. Англия к тому моменту уже квалифицировалась в финальный турнир. Результат для нее особого значения не имел.

В остальных шести матчах — три победы и три ничьих. Общая разность мячей — 9:3.

Прогноз «СЭ»: вряд ли Англия оступится на этот раз. Команда Саутгейта добьется своего в привычном стиле. Интересный вариант — Англия победит и не пропустит с коэффициентом 2.08. Также стоит рассмотреть победу британцев при тотале голов меньше 2.5 с коэффициентом 3.00.

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