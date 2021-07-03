Чехия — Дания: прогноз Дмитрия Булыкина на матч Евро-2020
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Чехия — Дания.
«Матч непредсказуем. Как и у одной сборной, так и у другой есть шансы. Кто лучше реализует свои моменты, тот и выиграет. В целом, это одинаковые команды. Выбирать кто их них сильнее нельзя, в этом случае можно сказать 50/50. Обе сборные показали хороший футбол и прошли далеко. Сейчас у них есть хороший шанс пройти этот этап и поэтому они приложат все усилия», — рассказал Булыкин «СЭ».
Матч Чехия — Дания состоится 3 июля в 19:00 по мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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