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УЕФА предупредил болельщиков о сложностях поездки на матчи Евро из-за меняющихся ограничений

18:43
УЕФА предупредил болельщиков о сложностях поездки на матчи Евро. Фото AFP
УЕФА предупредил болельщиков о сложностях поездки на матчи Евро. Фото AFP
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В УЕФА сообщили, что болельщикам, желающим поехать в принимающие страны, чтобы посмотреть матчи Евро-2021, будет сложно из-за постоянно меняющихся ограничений. Приезжающие должны будут соблюдать ограничения и требования на въезд через границу (включая карантин).

Владельцы билетов, направляющиеся в Баку, Будапешт и Санкт-Петербург, могут воспользоваться специальными процедурами, которые освободят их от запретов на въезд или карантинных требований.

Владельцы билетов-нерезидентов, направляющихся в Будапешт, должны будут представить доказательства отрицательных результатов двух тестов на COVID-19, проведенных за 5 дней до въезда в Венгрию, или справку о предыдущей инфекции COVID-19, действительную в течение 6 месяцев до въезда в Венгрию.

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