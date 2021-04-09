УЕФА предупредил болельщиков о сложностях поездки на матчи Евро из-за меняющихся ограничений
В УЕФА сообщили, что болельщикам, желающим поехать в принимающие страны, чтобы посмотреть матчи Евро-2021, будет сложно из-за постоянно меняющихся ограничений. Приезжающие должны будут соблюдать ограничения и требования на въезд через границу (включая карантин).
Владельцы билетов, направляющиеся в Баку, Будапешт и Санкт-Петербург, могут воспользоваться специальными процедурами, которые освободят их от запретов на въезд или карантинных требований.
Владельцы билетов-нерезидентов, направляющихся в Будапешт, должны будут представить доказательства отрицательных результатов двух тестов на COVID-19, проведенных за 5 дней до въезда в Венгрию, или справку о предыдущей инфекции COVID-19, действительную в течение 6 месяцев до въезда в Венгрию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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