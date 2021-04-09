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УЕФА примет решение о переносе матчей Евро-2020 из Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена 19 апреля

18:41
«Стадио Олимпико» в Риме. Фото Reuters
«Стадио Олимпико» в Риме. Фото Reuters
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УЕФА примет решение о возможном переносе матчей чемпионата Европы по футболу из Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена 19 апреля, сообщает 9 апреля официальный сайт организации.

Европейский футбольный союз требует, чтобы арены чемпионата Европы заполнялись минимум на 25 процентов. В Риме, Бильбао, Дублине и Мюнхене во время пандемии не готовы подтвердить, что данный пункт будет выполнен во время проведения турнира летом 2021 года.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры также должны принять Баку, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.

В Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0268-11fff5dff16f-4cf8e9e33935-1000--eight-uefa-euro-2020-hosts-confirm-matches-with-spectators/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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