УЕФА примет решение о переносе матчей Евро-2020 из Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена 19 апреля

УЕФА примет решение о возможном переносе матчей чемпионата Европы по футболу из Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена 19 апреля, сообщает 9 апреля официальный сайт организации.

Европейский футбольный союз требует, чтобы арены чемпионата Европы заполнялись минимум на 25 процентов. В Риме, Бильбао, Дублине и Мюнхене во время пандемии не готовы подтвердить, что данный пункт будет выполнен во время проведения турнира летом 2021 года.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры также должны принять Баку, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.

В Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.