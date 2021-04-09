УЕФА примет решение о переносе матчей Евро-2020 из Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена 19 апреля
УЕФА примет решение о возможном переносе матчей чемпионата Европы по футболу из Рима, Бильбао, Дублина и Мюнхена 19 апреля, сообщает 9 апреля официальный сайт организации.
Европейский футбольный союз требует, чтобы арены чемпионата Европы заполнялись минимум на 25 процентов. В Риме, Бильбао, Дублине и Мюнхене во время пандемии не готовы подтвердить, что данный пункт будет выполнен во время проведения турнира летом 2021 года.
Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. Игры также должны принять Баку, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Амстердам и Санкт-Петербург.
В Петербурге состоятся встречи сборных Бельгии и России (12 июня), Финляндии и России (16 июня), Финляндии и Бельгии (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0268-11fff5dff16f-4cf8e9e33935-1000--eight-uefa-euro-2020-hosts-confirm-matches-with-spectators/
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