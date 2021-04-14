Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

УЕФА подтвердил, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

17:33
Стадион «Олимпико» в Риме. Фото AFP
Стадион «Олимпико» в Риме. Фото AFP
Теги:

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что матчи чемпионата Европы-2020 в Риме (Италия) пройдут в присутствии зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте организации 14 апреля.

Правительство Италии гарантировало посещаемость в размере минимум 25 процентов от вместимости Олимпийского стадиона в Риме.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд