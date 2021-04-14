УЕФА подтвердил, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что матчи чемпионата Европы-2020 в Риме (Италия) пройдут в присутствии зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте организации 14 апреля.

Правительство Италии гарантировало посещаемость в размере минимум 25 процентов от вместимости Олимпийского стадиона в Риме.