УЕФА подтвердил, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями
17:33
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что матчи чемпионата Европы-2020 в Риме (Италия) пройдут в присутствии зрителей. Об этом сообщается на официальном сайте организации 14 апреля.
Правительство Италии гарантировало посещаемость в размере минимум 25 процентов от вместимости Олимпийского стадиона в Риме.
?? ?? UEFA has today received confirmation that Rome's Stadio Olimpico is guaranteed to have at least 25% capacity for this summer's #EURO2020 tournament.— UEFA (@UEFA) April 14, 2021
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