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Польские спортсмены пройдут вакцинацию перед Евро-2020 и Олимпиадой в Токио

16:41
Польские спортсмены будут привиты перед Евро-2020 и Олимпиадой в Токио. Фото Польский футбольный союз
Польские спортсмены будут привиты перед Евро-2020 и Олимпиадой в Токио. Фото Польский футбольный союз
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что футболисты национальной команды и спортсмены, участвующие в Олимпиаде в Токио, будут вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза.

«Коронавирус — чрезвычайно опасное заболевание, которое может поразить любого и практически в любое время. Чтобы обеспечить комфорт нашим спортсменам, которые должны приносить нам радость и надежду, мы решили вакцинировать наших представителей на международной арене перед участием в крупных спортивных мероприятиях», — приводит слова Моравецкого пресс-служба Польского футбольного союза.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная Польши сыграет в группе E с Испанией, Швецией, и Словакией.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

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