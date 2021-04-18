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УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:27
«Газпром-Арена». Фото ФК «Зенит»
«Газпром-Арена». Фото ФК «Зенит»
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УЕФА может отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы, сообщает Daily Mail.

По данным источника, Дублин с понедельтика лишиться статуса города-хозяина турнира, поэтому УЕФА ищет альтернативные стадионы для трех матчей группового этапа и одной игры 1/8 финала.

Санкт-Петербург должен принять четыре матча турнира: три игры группового этапа (Бельгия — Россия, Финляндия — Россия и Финляндия — Бельгия) и один из четвертьфиналов.

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