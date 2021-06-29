Туктамышева расстроилась из-за поражения Франции на Евро-2020

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева расстроилась из-за поражения сборной Франции от Швейцарии (3:3, 4-5) в 1/8 финала Евро-2020.

«Как так...», — написала Туктамышева в Instagram, добавив к сообщению флаг Франции и плачущий эмодзи.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).