Туктамышева расстроилась из-за поражения Франции на Евро-2020
03:33
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева расстроилась из-за поражения сборной Франции от Швейцарии (3:3, 4-5) в 1/8 финала Евро-2020.
«Как так...», — написала Туктамышева в Instagram, добавив к сообщению флаг Франции и плачущий эмодзи.
Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).
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Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
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