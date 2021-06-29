Капитан сборной Франции Юго Льорис после поражения от Швейцарии (3:3, 4-5) в 1/8 финала чемпионата Европы признался, что игра получилась интересной. Также он добавил, что раньше французы умели такие игры доводить до победы.

«Мы пережили всю палитру эмоций, и, по правде говоря, это был футбол, который нам нравится. Два мяча, которые мы пропустили в последние 15 минут основного времени, подкосили нас. Оправданий мы не ищем. Жаль, что мы все упустили, ведя со счетом 3:1. В прежние годы мы знали, как закрывать эту лавочку», — цитирует пресс-служба УЕФА Льориса.

Франция и Швейцари в основное время забили по три мяча. В дополнительное время голов проведено не было, а в серии пенальти точнее оказались швейцарцы. Соперником Швейцарии по 1/4 финала будет Испания (2 июля, Санкт-Петербург).