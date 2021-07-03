Томас Дилейни: «Матч развивался не по нашему сценарию, но мы выстояли»
Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни признан лучшим игроком четвертьфинала Евро-2020 с командой Чехии. Датчане в субботу в Баку обыграли сборную Чехии со счетом 2:1.
«Это просто фантастика! Матч, конечно, развивался не по нашему сценарию, но мы выстояли. Честно говоря, меня вообще сейчас не беспокоит, как складывалась игра. Мы прошли дальше, и я ее уже забыл», — приводит слова Дилейни сайт УЕФА.
В полуфинале сборная Дании 7 июля сыграет с победителем матча Англия — Украина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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