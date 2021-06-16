Черчесов отказался комментировать выход Сафонова в старте на матч с Финляндией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Финляндии (1:0).

«Мы выходим играть в футбол. Нам нужно забивать. Завтра уже будем думать о следующем сопернике.

Мы уже вторую игру делаем вынужденную замену в первом тайме. Как-то неудобно, честно говоря. Все время думаешь, что у тебя пять замен, а на самом деле — три возможности.

Все расскажем после турнира. Расскажу, что планировалось, зачем. Спонтанности у нас нет. Лучший экспромт — это тот, который ты спланировал.

Выход Сафонова? Тоже потом расскажу", — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Сборная России набрала три очка и поднялась на второе место в группе В. Лидируют бельгийцы (3 очка, 1 матч), третье место занимают финны (3 очка, 2 матча), сборная Дании замыкает таблицу (0 очков, 1 матч). Встреча между сборными Дании и Бельгии состоится в четверг в Копенгагене.