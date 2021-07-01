Сборные Испании и Швейцарии не смогли потренироваться на «Газпром Арене» из-за плохого газона

Сборные Испании и Швейцарии не тренировались на «Газпром Арене» из-за плохого качества газона, сообщает AS.

По информации СМИ, тренировку провели на «Петровском», так как газону на «Газпром Арене» требуется дополнительный уход.

Матч четвертьфинала чемпионата Европы между сборными Швейцарии и Испании пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля, начало в 19:00 по московскому времени.

Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля. Санкт-Петербург уже принял шесть матчей групповой стадии: Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2).