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Витсель заявил, что футболисты сборной Бельгии индивидуально сильнее итальянских

22:30
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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель сравнил свою команду с Италией перед матчем 1/4 финала Евро-2020.

«Я думаю, что у нас больше игроков, которые способны индивидуально делать разницу на поле. Впрочем, у итальянцев весьма сильная команда. Завтра нас ждет серьезная битва, нам нужно быть храбрыми. Нельзя играть так, как мы играли в последние 20 минут против Португалии, когда мы просто перестали заниматься футболом и защищались. Такое не сработает против Италии», — приводит официальный сайт УЕФА слова Витселя.

Матч Бельгия — Италия состоится завтра, 2 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/

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Иван Торопцев все материалы автора

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