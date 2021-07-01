Витсель заявил, что футболисты сборной Бельгии индивидуально сильнее итальянских
22:30
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель сравнил свою команду с Италией перед матчем 1/4 финала Евро-2020.
«Я думаю, что у нас больше игроков, которые способны индивидуально делать разницу на поле. Впрочем, у итальянцев весьма сильная команда. Завтра нас ждет серьезная битва, нам нужно быть храбрыми. Нельзя играть так, как мы играли в последние 20 минут против Португалии, когда мы просто перестали заниматься футболом и защищались. Такое не сработает против Италии», — приводит официальный сайт УЕФА слова Витселя.
Матч Бельгия — Италия состоится завтра, 2 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/
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