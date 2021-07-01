Витсель заявил, что футболисты сборной Бельгии индивидуально сильнее итальянских

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель сравнил свою команду с Италией перед матчем 1/4 финала Евро-2020.

«Я думаю, что у нас больше игроков, которые способны индивидуально делать разницу на поле. Впрочем, у итальянцев весьма сильная команда. Завтра нас ждет серьезная битва, нам нужно быть храбрыми. Нельзя играть так, как мы играли в последние 20 минут против Португалии, когда мы просто перестали заниматься футболом и защищались. Такое не сработает против Италии», — приводит официальный сайт УЕФА слова Витселя.

Матч Бельгия — Италия состоится завтра, 2 июля. Начало встречи — в 22.00 (мск).