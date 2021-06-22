Сборная России вылетела с Евро, но заработала 10,75 миллиона евро

Размер призовых, которые РФС получит от УЕФА за выступление сборной России на Евро-2020, составит 10,75 миллиона евро.

Общий призовой фонд турнира составляет 371 миллион евро. Каждая из 24 сборных, участвующих в финальном турнире, автоматически получает 9,25 миллиона евро вне зависимости от результата. За победу на групповом этапе полагается 1,5 миллиона, за ничью — 750 тысяч. Сборная России одержала на групповом этапе одну победу и потерпела два поражения, соответственно, к 9,25 миллиона евро нужно добавить 1,5 — получается 10,75.

За выход в 1/8 финала сборная дополнительно получит 2 миллиона евро, в 1/4 финала — 3,25 миллиона, в 1/2 финала — 5 миллионов. Финалист дополнительно заработает еще 7 миллионов, а победитель — 10 миллионов. Таким образом, максимально чемпион Евро-2020 может заработать 34 миллиона евро — в случае, если выиграет все три матча на групповом этапе.