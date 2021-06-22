Артем Дзюба: «Любим себе приключения себе на жопу, поэтому сегодня обкакались»
01:27
Форвард сборной России Артем Дзюба эмоционально отреагировал на поражение в матче с Данией (1:4) на Евро-2020.
«Лучший плеймейкер у них был вратарь, все передачи вратарь делал, - сказал Дзюба в эфире matchtv.ru. - Мы прекрасно понимали, что у них будут длинные забросы. Любим себе приключения себе на жопу, поэтому сегодня обкакались.
Когда гол забили, небольшой шанс замаячил, но мы пропускаем потом сумасшедший гол с 40 метров и начинаем разваливаться. На таком уровне нельзя спотыкаться и падать».
Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.
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