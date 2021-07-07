Сборная Англии перед матчем с Данией подарила Эриксену футболку со своими автографами
22:15
Футболисты сборной Англии сделали подарок полузащитнику национальной команды Дании Кристиану Эриксену перед матчем 1/2 финала чемпионата Европы.
Перед стартовым свистком англичане вручили датчанам специальную футболку своей сборной с номером 10 и фамилией Эриксена, оставили на ней автографы и слова пожелания здоровья хавбеку.
Эриксен перенес остановку сердца в матче первого тура чемпионата Европы с Финляндией в Копенгагене (0:1). Игрок был отправлен в реанимацию, затем ему был имплантирован дефибриллятор — система защиты, регулирующая сердечную аритмию. 18 июня Кристиан был выписан из больницы.
Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.
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