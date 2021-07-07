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Сака станет самым молодым англичанином, который выйдет в стартовом составе в 1/2 финала крупного турнира

21:15
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Полузащитник Букайо Сака выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч 1/2 финала чемпионата Европы против Дании.

Таким образом, Сака станет самым молодым английским футболистом, который вышел в старте национальной команды на стадии полуфинала или позже на крупном турнире (19 лет и 305 дней).

Встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22.00 (мск).

Англия — Дания

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