Сака станет самым молодым англичанином, который выйдет в стартовом составе в 1/2 финала крупного турнира
21:15
Полузащитник Букайо Сака выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч 1/2 финала чемпионата Европы против Дании.
Таким образом, Сака станет самым молодым английским футболистом, который вышел в старте национальной команды на стадии полуфинала или позже на крупном турнире (19 лет и 305 дней).
Встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22.00 (мск).
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