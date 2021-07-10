Саутгейт попросил англичан не освистывать гимн Италии в финале Евро-2020
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции перед финалом чемпионата Европы против Италии обратился к английским болельщикам с просьбой проявить уважение и не освистывать гимн соперника.
«Для нас важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Мы знаем, что когда играли за пределами Англии и кто-то освистывал наш гимн, то это лишь придавало нам дополнительные силы.
Свист не поможет нашей команде. Можно пытаться вывести соперника из себя по ходу матча, но также нужно проявить уважение», — цитирует Саутгейта Mirror.
Матч за звание чемпиона Европы по футболу между сборными Англии и Италии пройдет 11 июля в Лондоне. Игра на стадионе «Уэмбли» начнется в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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