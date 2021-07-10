Саутгейт попросил англичан не освистывать гимн Италии в финале Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции перед финалом чемпионата Европы против Италии обратился к английским болельщикам с просьбой проявить уважение и не освистывать гимн соперника.

«Для нас важно, чтобы болельщики проявили уважение к сопернику. Мы знаем, что когда играли за пределами Англии и кто-то освистывал наш гимн, то это лишь придавало нам дополнительные силы.

Свист не поможет нашей команде. Можно пытаться вывести соперника из себя по ходу матча, но также нужно проявить уважение», — цитирует Саутгейта Mirror.

Матч за звание чемпиона Европы по футболу между сборными Англии и Италии пройдет 11 июля в Лондоне. Игра на стадионе «Уэмбли» начнется в 22.00 (мск).