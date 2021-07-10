Хендерсон заявил, что сборная Англии обязана сделать все для победы над Италией в финале Евро-2020
Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от финального матча Евро-2020 против Италии.
«Все внимание на 11 июля. Это матч всей нашей жизни. Очень нужно снова порадовать собравшихся на стадионе и всю нашу страну. Это уникальный шанс для всех нас, для Англии, и мы обязаны сделать все для победы», — приводит слова Хендерсона официальный сайт УЕФА.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12b4c4b62bb7-b122786a7707-1000--%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F/
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