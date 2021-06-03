Самошников проводит тренировку сборной России по индивидуальной программе

В Новогорске началась тренировка национальной команды сборной России перед контрольным матчем со сборной Болгарией (5 июня).

Защитник Илья Самошников тренируется по индивидуальной программе. Остальные футболисты начали занятие на поле в общей группе.

Напомним, Самошников остался в расположении национальной команды, несмотря на то, что не попал в финальную заявку на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).