Самошников проводит тренировку сборной России по индивидуальной программе
11:33
В Новогорске началась тренировка национальной команды сборной России перед контрольным матчем со сборной Болгарией (5 июня).
Защитник Илья Самошников тренируется по индивидуальной программе. Остальные футболисты начали занятие на поле в общей группе.
Напомним, Самошников остался в расположении национальной команды, несмотря на то, что не попал в финальную заявку на Евро-2020.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
June 3, 2021
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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