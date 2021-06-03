Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Самошников проводит тренировку сборной России по индивидуальной программе

11:33

В Новогорске началась тренировка национальной команды сборной России перед контрольным матчем со сборной Болгарией (5 июня).

Защитник Илья Самошников тренируется по индивидуальной программе. Остальные футболисты начали занятие на поле в общей группе.

Напомним, Самошников остался в расположении национальной команды, несмотря на то, что не попал в финальную заявку на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Николишин высказался о матче ЧМ-2021 Россия — Канада
Венера в Раке: какие знаки зодиака почувствуют влияние планеты любви больше всех
Вирусолог рассказал о плюсах и минусах вакцины «КовиВак»
Умер звезда сериала "Ментозавры" Андрей Погребинский

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры