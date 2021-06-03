Жирков попал в топ-5 самых возрастных футболистов Евро-2020

Защитник сборной России Юрий Жирков попал в топ-5 самых возрастных футболистов предстоящего чемпионата Европы, информирует Twitter Mr. Numbers.

Игроку «Зенита» 37 лет и 306 дней и он занимает пятое место в списке самых возрастных футболистов.

В птерку также входят вратарь сборной Голландии Мартен Стекеленбург (38 лет и 273 дня), голкипер сборной Шотландии Крейг Гордон (38 лет и 173 дня), защитник сборной Португалия Пепе (38 лет и 116 дней) и нападающий сборной Северной Македонии Горан Пандев (37 лет и 330 дней).