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Мутко оценил шансы сборной России на чемпионате Европы

11:44
Виталий Мутко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Виталий Мутко. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший министр спорта России Виталий Мутко оценил шансы сборной России на успешное выступление на чемпионате Европы.

«Как далеко сборная продвинется на Евро? Очень сложный вопрос. Конечно, шансы всегда есть. В любом турнире перед стартом шансы у всех одинаковые. Поэтому хочется пожелать удачи. группа такая... Бельгия в рейтинге команда номер один, нравится нам или нет. Дания сейчас просто на ходу. Поэтому будет непросто. Ребята все понимают. Техническая подготовленность, самоотдача — вот этим можем брать в связи с тем, что играем дома с Бельгией. Будет крайне сложно. Перед голландцами в 2008 году нам тоже говорили, что шансов нет», — приводит РБК слова Мутко.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Россия в группе B сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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