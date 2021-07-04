Роберто Мартинес останется главным тренером сборной Бельгии

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт высказался о будущем Роберто Мартинеса в национальной сборной.

«Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но нет причин менять тренерский штаб.

Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, так как у нашей организации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки», — приводит слова Боссарта Sporza.

Сборная Бельгии проиграла команде Италии (1:2) в 1/4 финала Евро-2020.

47-летний специалист работает со сборной Бельгии с 2016 года. Его контракт рассчитан до окончания ЧМ-2022.