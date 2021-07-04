Роберто Мартинес останется главным тренером сборной Бельгии
Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт высказался о будущем Роберто Мартинеса в национальной сборной.
«Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, но нет причин менять тренерский штаб.
Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, так как у нашей организации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки», — приводит слова Боссарта Sporza.
Сборная Бельгии проиграла команде Италии (1:2) в 1/4 финала Евро-2020.
47-летний специалист работает со сборной Бельгии с 2016 года. Его контракт рассчитан до окончания ЧМ-2022.
Дополнительная информация:
https://sporza.be/nl/2021/07/04/ceo-peter-bossaert-spreekt-vertrouwen-in-martinez-uit-er-is-geen-probleem~1625415681389/
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