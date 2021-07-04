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Бензема: «Благодарю всю Францию за то, что так тепло отреагировали на мое возвращение»

22:30
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема поблагодарил болельщиков за поддержку на Евро-2020. Сборная Франции в 1/8 финала Евро-2020 уступила Швейцарии (3:3, пенальти — 4:5) и вылетела с турнира.

«Я хотел бы видеть нашу сборную на вершине. Спасибо болельщикам за то, что всегда в нас верили. Поражения и трудности подталкивают нас к тому, чтобы пытаться превзойти самих себя. Мы вернемся еще сильнее.

Также благодарю партнеров по сборной, тренеров и всю Францию за то, что так тепло отреагировали на мое возвращение«, — написал Бензема в Instagram.

Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

Бензема в 2015 году был отстранен от игр за национальную команду из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна. Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ заявлял, что Бензема не вернется в сборную.

Однако в мае 2020 года было объявлено о возвращении 33-летнего форварда в национальную команду. На Евро-2020 Бензема сыграл в четырех матчах и забил четыре гола.

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