Рэпер L'One отреагировал на отставку Черчесова: «Сегодня праздник! Ура!»

Российский рэпер L'One (Леван Горозия) прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Сегодня праздник! Черчесов больше не тренер сборной! Ура! Ура! Ураааа!» — написал артист в своем Twitter.

Сегодня праздник! Черчесов больше не тренер сборной! Ура! Ура! Ураааа! — Леван Горозия (@L_One_Mars) July 8, 2021

Ранее рэпер выпустил композицию в поддержку молодых игроков сборной России братьев Миранчуков и Федора Чалова. Трек называется «Золотой актив». В нем, в частности, есть упоминание «усов надежды» (акция в поддержку Черчесова перед ЧМ-2018).

В ноябре 2020 года Миранчуки и Чалов подверглись критике со стороны Черчесова. Специалист назвал молодых футболистов «золотым активом, который пьет чай». В клипе на песню снялся бывший футболист «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин.

Горозия — болельщик «Локомотива» и состоит в дружеских отношениях с нынешними и бывшими игроками команды.