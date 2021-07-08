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Рэпер L'One отреагировал на отставку Черчесова: «Сегодня праздник! Ура!»

18:34
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Российский рэпер L'One (Леван Горозия) прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Сегодня праздник! Черчесов больше не тренер сборной! Ура! Ура! Ураааа!» — написал артист в своем Twitter.

Ранее рэпер выпустил композицию в поддержку молодых игроков сборной России братьев Миранчуков и Федора Чалова. Трек называется «Золотой актив». В нем, в частности, есть упоминание «усов надежды» (акция в поддержку Черчесова перед ЧМ-2018).

В ноябре 2020 года Миранчуки и Чалов подверглись критике со стороны Черчесова. Специалист назвал молодых футболистов «золотым активом, который пьет чай». В клипе на песню снялся бывший футболист «Крыльев Советов», блогер Евгений Савин.

Горозия — болельщик «Локомотива» и состоит в дружеских отношениях с нынешними и бывшими игроками команды.

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