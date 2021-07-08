По данным «СЭ», основной кандидат на судейство финального матча чемпионата Европы-2020 Италия — Англия — голландец Бьерн Кайперс. Видеоарбитром, видимо, назначат немца Бастиана Данкерта.

У Кайперса это будет четвертая игра на Евро-2020 в качестве арбитра, еще раз он был резервным. Для Данкерта встреча станет восьмой в роли ВАР на турнире и 13-й в общей сложности (еще пять раз он работал третьим АВАР).