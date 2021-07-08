Главный претендент на судейство финала Евро-2020 — Кайперс
18:07
По данным «СЭ», основной кандидат на судейство финального матча чемпионата Европы-2020 Италия — Англия — голландец Бьерн Кайперс. Видеоарбитром, видимо, назначат немца Бастиана Данкерта.
У Кайперса это будет четвертая игра на Евро-2020 в качестве арбитра, еще раз он был резервным. Для Данкерта встреча станет восьмой в роли ВАР на турнире и 13-й в общей сложности (еще пять раз он работал третьим АВАР).
Опрос
проголосовало: 5921Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Читайте также
«После ЧМ-2018 Черчесов подумал, что уже всего достиг. Нужно звонить Бердыеву». Орлов — об увольнении тренера сборной
«Черчесов — отличный тренер. Если РФС решит с ним расстаться, то Тедеско — суперкандидат». Кураньи — о Евро, сборной России и Германии, Рангнике и Захаряне
1
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю