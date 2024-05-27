Даку и Митай вошли в окончательный состав сборной Албании на Евро-2024

Сборная Албании опубликовала окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы-2024.

В список попали два футболиста из РПЛ — защитник «Локомотива» Марио Митай и нападающий «Рубина» Мирлинд Даку.

Вратари: Этрит Бериша («Эмполи», Италия), Эльхан Кастрати («Читтаделла», Италия), Симон Симони («Айнтрахт», Германия), Томас Стракоша («Брентфорд», Англия).

Защитники: Насер Алиджи («Волунтари», Румыния), Арлинд Аджети («ЧФР», Румыния), Иван Баллиу («Райо Вальекано», Испания), Берат Джимсити («Аталанта», Италия), Эльсеид Хисай («Лацио», Италия), Адриан Исмаджли («Эмполи», Италия), Мараш Кумбулла («Сассуоло», Италия), Энеа Михай («Фамаликан», Португалия), Марио Митай («Локомотив», Россия).

Полузащитники: Амир Абраши («Грассхоппер», Швейцария), Кристьян Аслани («Интер», Италия), Недим Байрами («Сассуоло», Италия), Медон Бериша («Лечче», Италия), Клаус Гьясула («Дармштадт», Германия), Казим Лачи («Спарта» Прага, Чехия), Эрнест Мучи («Бештикташ», Турция), Юлбер Рамадани («Лечче», Италия).

Нападающие: Джасир Асани («Кванджу», Южная Корея), Армандо Броха («Фулхэм», Англия), Мирлинд Даку («Рубин», Россия), Арбер Ходжа («Динамо» Загреб, Хорватия), Рей Манай («Сивасспор», Турция), Таулант Сефери («Бани Яс», ОАЭ).

Сборная Албании на Евро-2024 попала в группу B, где встретится с Италией, Хорватией и Испанией.

В первом туре албанцы сыграют против Италии. Матч состоится 15 июня в Дортмунде.