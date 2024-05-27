Бабич: «Готов к выступлению за сборную Сербии на чемпионате Европы»

Защитник московского «Спартака» серб Срджан Бабич надеется, что национальная сборная его страны успешно преодолеет групповую стадию чемпионата Европы.

«Я надеюсь, что мы выйдем из группы и завоюем титул. Да, я готов к выступлению за команду на турнире», — сказал ТАСС Бабич.

Бабич получил травму в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с московским «Динамо» (2:0), после чего не играл до конца сезона. Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Сербии попала в группу С, в которой также выступят команды Словении, Дании и Англии.