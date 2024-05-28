Бабич назвал тяжелой группу сборной Сербии на Евро-2024

Защитник «Спартака» Срджан Бабич в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по футболу.

«У нас тяжелая группа. Каждый матч будет сложным. Первая игра против Англии. Они фавориты турниры. Надеюсь, мы сможем выполнить задачу по выходу из группы. Там все звезды. Мы знаем, чего от них ждать. Будет тяжело», — сказал Бабич «СЭ».

Ранее Бабич попал в финальную заявку сборной Сербии на чемпионат Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.