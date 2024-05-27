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Сегодня, 12:51

Сборная Испании объявила предварительный состав на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Сборная Испании объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024. В список на данный момент входит 29 футболистов, в окончательную заявку войдут 26 игроков.

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал» Англия), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Дани Карвахаль («Реал» Мадрид), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср» Саудовская Аравия), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Алехандро Гримальдо («Байер» Германия), Начо Фернандес («Реал»), Марк Кукурелья («Челси» Англия).

Полузащитники: Родриго Эрнандес («Манчестер Сити» Англия), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ» Франция), Алекс Баэна («Вильярреал»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Педри («Барселона»), Алеш Гарсия («Жирона»), Фермин Лопес («Барселона»).

Нападающие: Ламин Ямал («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг» Германия), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Пабло Сарабия («Вулверхэмптон» Англия), Хоселу («Реал»), Альваро Мората («Атлетико» Мадрид), Ферран Торрес («Барселона»), Айосе Перес («Бетис»).

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Испании сыграет в группе B против Италии, Хорватии и Албании.

В матче первого тура испанцы сыграют с Хорватией. Встреча пройдет 15 июня в Берлине.

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