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Сегодня, 15:54

Стал известен состав сборной Словакии на чемпионат Европы-2024

Владислав Корегин
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Сборная Словакии опубликовала итоговый состав на чемпионат Европы-2024.

Команда Франческо Кальцоны сыграет в группе E против Бельгии, Румынии и Украины.

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Марек Нативен («Фулхэм», Англия), Хенрих Раваш («Нью-Инглэнд», США), Доминик Такач («Спартак» Трнава).

Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Михал Томич («Славия», Чехия), Мэттью Кме («Тренчин»), Норберт Гембер («Салернитана», Италия), Денис Вавро («Копенгаген», Дания), Милан Шкриньяр («ПСЖ», Франция), Адам Оберт («Кальяри», Италия), Дэвид Ханко («Фейеноорд», Нидерланды), Вернон Де Марко («Хатта», ОАЭ), Себастьян Коша («Спартак», Трнава)

Полузащитники: Джеймс Кадак («Люцерн», Швейцария), Матуш Беро («Бохум», Германия), Юрай Куцка («Слован» Братислава), Томаш Риго («Шахтер» Острава, Чехия), Патрик Грошовски («Генк», Бельгия), Станислав Лоботка («Наполи», Италия), Ондрей Дуда («Верона», Италия), Доминик Холли («Яблонец», Чехия), Ласло Бенеш («Гамбург», Германия).

Нападающие: Давид Юриш («Асколи», Италия), Томаш Суслов («Верона», Италия), Иван Шранц («Славия», Чехия), Роберт Боженик («Боавишта», Португалия), Дэвид Арчер («Слован» Братислава), Руберт Суп («Кильмес», Аргентина), Дуэйн Тупта («Слован» Либерец, Чехия), Лео Зауэр («Фейеноорд», Нидерланды), Лукаш Хараслин («Спарта» Прага, Чехия).

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

В первом туре сборная Словакии сыграет против Бельгии. Матч пройдет 17 июня во Франкфурте-на-Майне.

Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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