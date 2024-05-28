Бабич включен в итоговый состав сборной Сербии на Евро-2024

Сборная Сербии опубликовала итоговый состав на Евро-2024.

В окончательный состав включен защитник «Спартака» Срджан Бабич. Защитник «Зенита» Страхинья Эракович и полузащитник ЦСКА Саша Зделар, который были в расширенном составе, не попали в итоговый.

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Джордже Петрович («Челси», Англия)

Защитники: Страхинья Павлович («РБ Зальцбург», Австрия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Срджан Бабич («Спартак», Россия), Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стоич (ТСЦ).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм», Англия), Неманья Гудель («Севилья», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Иван Илич («Торино», Италия), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Тадич («Фенербахче», Турция), Лазар Самарджич («Удинезе», Италия), Велько Бирманчевич («Спарта», Чехия), Филипп Костич («Ювентус», Италия), Филип Младенович («Панатинаикос», Греция), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Мият Гачинович (АЕК, Греция).

Нападающие: Александр Митрович («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Лука Йович («Милан», Италия), Петр Ратков («РБ Зальцбург», Австрия).

Сборная Сербии сыграет на Евро-2024 в группе C с командами Словении, Дании и Англии.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.