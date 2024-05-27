Стал известен предварительный состав сборной Румынии на Евро-2024

Сборная Румынии объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024.

На данный момент в список входят 28 футболистов, в окончательную заявку войдут 26 игроков.

Вратари: Хорациу Молдован («Атлетико», Испания), Флорин Ницэ («Газиантеп», Турция), Штефан Торновану («Стяуа»), Рэзван Сава («ЧФР»);

Защитники: Никушор Банку («Университатя»), Андрей Буркэ («Аль-Охдуд», Саудовская Аравия), Ионуц Неделчару («Палермо»), Адриан Рус («Пиза»), Андрей Рациу («Райо Вальекано», Испания), Раду Дрэгушин («Тоттенхэм», Англия), Василе Могош («ЧФР»), Богдан Раковицан («Ракув», Польша);

Полузащитники: Николае Станчу («Дамак», Саудовская Аравия), Рэзван Марин («Эмполи», Италия), Александру Чикылдэу («Коньяспор», Турция), Янис Хаджи («Алавес», Испания), Валентин Михэйлэ, Деннис Ман (оба — «Парма», Италия), Мариус Марин («Пиза», Италия), Дариус Олару, Флоринел Коман (все — «Стяуа»), Деян Сореску («Газиантеп», Турция), Адриан Шут («ЧФР»), Константин Грамени («Фарул»);

Нападающие: Денис Алибек («Аль-Муайдар», Катар), Джордже Пушкаш («Бари», Италия), Денис Драгуш («Газиантеп», Турция), Даниэль Берлиджа («ЧФР»).

Чемпионат Европы состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Румынии сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Украины.

В матче первого тура румыны встретятся с Украиной. Игра состоится 17 июня в Мюнхене.