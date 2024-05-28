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Сегодня, 20:45

Матчи Евро-2024 в России покажут «Матч ТВ» и Okko

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Камера.
Фото Global Look Press

Чемпионат Европы 2024 года в России покажут федеральный общедоступный телеканал «Матч ТВ» и онлайн-платформа «Окко Спорт».

«Матч ТВ» эксклюзивно покажет 34 игры континентального турнира, включая матч-открытия и финал. Остальные 17 встреч будут транслироваться в онлайн-кинотеатре «Окко».

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. В матче-открытия немецкая сборная сыграет с Шотландией. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, обыгравшая англичан в серии пенальти (1:1, пен. 3-2).

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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