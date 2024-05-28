Чемпионка России по прыжкам может перейти под флаг сборной Армении. Начали сбываться угрозы Плющенко?

15-летнюю фигуристку Софью Титову отправляют в сборную Армении.

Российские СМИ сообщают, что список наших фигуристок, сменивших спортивное гражданство может пополниться еще одной спортсменкой — чемпионкой страны по прыжкам 2022 года в команде Софьей Титовой. 15-летняя воспитанница академии Плющенко якобы уже получила разрешение на переход и может стартовать под новым флагом чуть ли не ближайшей осенью.

Всего пару лет назад Титова считалась одной из самым перспективных юниорок страны, однако после тяжелого сезона, практически полностью пропущенного из-за травм, ее перспективы оценить трудно. Тем более в ситуации, когда сроки возвращения российских фигуристов на международные турниры до сих пор покрыты туманом.

Угрозы Плющенко

Нынешние события происходят спустя чуть больше года после грандиозного скандала, в котором участвовал тренер Титовой — Евгений Плющенко. В феврале 2023 года двукратный олимпийский чемпион очень громко подвел итоги первенства России среди юниоров в Перми. Он остался недоволен судейством своих спортсменов и анонсировал возможность перехода фигуристов под другой флаг:

«Не боюсь ли, что спортсменов переманят в другие группы? Нет. Мои спортсмены как были преданны, так и останутся. Они как раз это и предложили, вместе с родителями. А я их должен поддержать. Они же у меня не в рабстве. Если принимают решение девочки и мальчики, их родители, я должен их поддержать. А как? Они же все видят, они не слепые. Мы же не из бобслея пришли.

Я всю жизнь катался, всю жизнь. Я что, не вижу, где докрут, а где недокрут? Может, многие судьи, к сожалению, не катались. Наверное, я хотел бы научить их, как кататься. Какие страны? Пока не скажу. Предложений очень много, мы от них отказывались. Я максимально их сдерживал. Но скоро все будет нормально.

Как я могу их остановить, когда такое решение накипело? Значит, кем-то задача поставлена. Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Великолепно, очень здорово. Буду общаться по приезде с Министерством спорта, с Олимпийским комитетом России, с Владимиром Владимировичем Путиным. Сложное время, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга. А тут конфликт за конфликтом. Я человек неконфликтный. Но когда меня выводят», — заявил Плющенко.

Теперь, похоже, слова двукратного олимпийского чемпиона начинают воплощаться в жизнь. В Федерации фигурного катании Армении заявили, что российская фигуристка Софья Титова получила открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступления за национальную команду Армении. «Софья Титова будет представлять Армению, открепление от ФФККР получено», — приводит слова представителей федерации РИА «Новости».

Софья Титова и Евгений Плющенко. Фото Федор Успенский, "СЭ"

Дружественная страна

При этом президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян опровергла информацию о переходе российской спортсменки в их федерацию. «У нашей федерации нет такой информации о смене гражданства Титовой. Мы ничего не знаем об этом», — приводит Metaratings слова Степанян.

Но, как часто бывает в информационном поле фигурного катания, все эти слова могут оказаться очередным лукавством. Тем более что все больше и больше источников подтверждают факт перехода Титовой. Так, по данным ТАСС, у фигуристки уже есть вид на жительство в Армении. Что еще больше доказывает всю серьезность ее намерений.

«У Софьи Титовой есть вид на жительство в Армении. Дальше посмотрим, как будем продвигаться и что будем делать», — сообщили ТАСС в местной федерации фигурного катания.

Армения является дружественной страной для России, хотя в последнее время — с некоторыми оговорками. В апреле 2022 года известный спортивный агент Ари Закарян заявил, что российские фигуристы приглашены на открытый чемпионат Армении в Ереван, несмотря на санкции. Также представители армянской федерации фигурного катания не скрывают своих симпатий по отношению к России — президент организации открыто заявляла о поддержке нашей страны:

«В случае обсуждения на конгрессе вопросов об отстранении России мы будем поддерживать вашу страну и федерацию. Нам не раз россияне помогали, теперь пришло время, чтобы помощь оказали мы. Тут нет даже предмета спора — мы против отстранения российских спортсменов. Чемпионат мира уже убили, без россиян там было скучно. Мне кажется, фигурное катание без России вообще не смотрится. Оно умрет», — сказала Степанян «СЭ».

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Правда, пока что спортсмены следовали в другом направлении — Евгения Медведева, Аделина Петросян, Артур Даниелян — все они, имея русско-армянские корни, делали выбор в пользу России. И все это не случайно. По словам все того же Ари Закаряна, армянские фигуристы не получают поддержки от своего правительства — поэтому и предпочитают выступать за Россию.

«Наши армянские фигуристы не выступают за свою страну, потому что нужна поддержка правительства, какая есть у России. У нас помогают боксерам, борцам. А Артур Даниелян сейчас вице-чемпион Европы. Есть прекрасная девочка Аделия Петросян. Та же самая Евгения Медведева — можно было вопросы задавать. Это часть нашей нации, я расстроен за свою страну. Мне не обидно, что Евгения выступает за Россию, она живет для себя, строит свою жизнь. Обидно за то, что правительство не поддерживает фигурное катание. У нас много талантливых людей, из 9 миллионов человек многие за рубежом и даже в этом виде спорта добились успеха под другими флагами», — заявил Закарян «СЭ».

Впрочем, та же Аделия Петросян говорила matchtv.ru, что в Армению ее вовсе никто не звал.

Перспективы Титовой

В ситуации с российской чемпионкой по прыжкам Софьей Титовой, похоже, все будет иначе. Юная спортсменка представляет академию Евгения Плющенко, которая, по словам двукратного олимпийского чемпиона, будет поддерживать своих подопечных в случае перехода. Поэтому нет сомнений, что Софья получит необходимое финансирование и должное внимание. Однако насколько переход поможет развитию дальнейшей карьеры Титовой — вопрос открытый.

Известно, что на данный момент российские фигуристы по-прежнему находятся под санкциями — и пока нет никаких позитивных прогнозов, что ситуация в ближайшее время может измениться.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Поэтому, получив возможность дебютировать на международной арене, Софья, конечно же, выигрывает. Но есть один нюанс — совершенно непонятно, как встретят эту спортсменку зарубежные судьи. Известно, что в России Титову оценивали достаточно сурово. Как говорил в 2023 году Евгений Плющенко, его подопечным всегда ставят все ребра, а другим — не замечают.

«По Титовой то же самое — три ультра-си. Да, разрыв после короткой есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена. Увидели ребро у моего — ставьте, нет проблем. У другого видите, но не ставите», — сказал Евгений журналистам.

К тому же среди подрастающего поколения за рубежом есть действительно потенциальные оппонентки. В Японии уже штампует победы 15-летняя Мао Шимада, которая стала абсолютным лидером завершившегося юниорского сезона — она выиграла все международные турниры, где выходила на старт, включая финал Гран-при и чемпионат мира.

Так что путь к победам для Титовой может оказаться не таким уж простым даже в случае перехода под армянский флаг. Впрочем, делать конкретные выводы пока что очень трудно, так как Софья из-за травм пропустила почти весь прошлый сезон. И предположить, в каком она сейчас состоянии, довольно трудно. К тому же из-за возрастного ценза она в любом случае не попадает на Олимпиаду-2026, так что здесь армянской стороне спешить совершенно некуда.