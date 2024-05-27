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Полузащитник сборной Нидерландов де Рон пропустит Евро-2024 из-за травмы

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Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон не сможет сыграть на чемпионате Европы-2024 из-за травмы, сообщает пресс-служба сборной Нидерландов.

33-летний игрок получил мышечную травму, из-за которой не успеет восстановиться к предстоящему турниру в Германии.

В сезоне-2023/24 де Рон провел 46 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, отличившись 5 результативными передачами.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Нидерландов попала в группу D, где сыграет с Польшей, Австрией и Францией.

Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
ФК Аталанта
Чемпионат Европы по футболу
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