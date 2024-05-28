Тедеско объяснил, почему Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско ответил на вопрос, почему голкипер «Реала» Тибо Куртуа не был включен в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Бельгия попала в группу E, где сыграет с Румынией, Словакией и Украиной.

«Тибо знает свое тело лучше, чем кто-либо другой. Все было понятно с самого начала. Он только что вернулся в строй, а играть каждые три-четыре дня на крупном турнире — это сложно. Мы приняли эту информацию во внимание и посчитали, что Куртуа не готов к Евро», — цитирует Тедеско RTBF.

Недавно 32-летний Куртуа восстановился после травмы колена. В сезоне-2023/24 он провел 4 матча за «Реал», в которых не пропустил ни одного гола.

Летом 2023 года Куртуа покинул расположение сборной Бельгии перед матчем против Эстонии (3:0) в отборочном турнире Евро-2024. Причиной отъезда игрока стало недовольство решением Тедеско отдать капитанскую повязку не ему, а нападающему Ромелу Лукаку.