Сегодня, 19 июня, сборная Германии сыграет против Португалии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе F вместе с такими сборными, как Франция и Венгрия (они также играли сегодня — в 16.00).

Германия свой первый матч на ЧЕ проиграла французам с минимальным счетом. Португальцы обыграли сборную Венгрии со счетом 3:0.

За матчем Португалия — Германия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».