Португалия — Германия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало матча
Сегодня, 19 июня, сборная Германии сыграет против Португалии в рамках группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе F вместе с такими сборными, как Франция и Венгрия (они также играли сегодня — в 16.00).
Германия свой первый матч на ЧЕ проиграла французам с минимальным счетом. Португальцы обыграли сборную Венгрии со счетом 3:0.
За матчем Португалия — Германия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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