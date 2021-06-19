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Франция ушла от поражения в матче с Венгрией

17:55
19 июня. Будапешт. Венгрия — Франция — 1:1. Фото AFP
19 июня. Будапешт. Венгрия — Франция — 1:1. Фото AFP
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Сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии в матче чемпионата Европы. Встреча, которая проходила в Будапеште, завершилась со счетом 1:1.

Венгры открыли счет в добавленное к первому тайму время. Отличился защитник Аттила Фиола.

В середине второго тайма французы смогли отыграться усилиями Антуана Гризманна. Для него этот гол стал седьмым на чемпионатах Европы, и по этому показателю он вышел на третье место в истории турниров.

В середине первого тайма венгры потеряли своего капитана Адама Солои. Футболисту стала плохо прямо на поле, и он не смог продолжить встречу. Предположительно, он получил тепловой удар.

Франция набрала 4 очка и занимает первого место в группе F, Венгры набрали первое очко на турнире и поднялись на третью строчку. В другом матче этого квартета чуть позже сыграют Португалия и Германия.

Чемпионат Европы

Группа F

Венгрия — Франция — 1:1 (1:0)

Голы: Фиола, 45+2 (1:0). Гризманн, 66 (1:1).

Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Фиола, Ботка, Ат.Солои, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Шафер (Чери, 75), А.Солои (Николич, 26), Шоллои.

Франция: Ллорис, Варан, Динь, Кимпембе, Павар, Погба (Толиссо, 76), Рабьо (Дембеле, 57. Лемар, 87), Канте, Бензема (Жиру, 76), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждения: Павар, 10. Ботка, 52.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Кавана. Беттс (оба — Англия), Блом, ван Букел (оба — Голландия).

19 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Шотландия 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/final/groups/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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