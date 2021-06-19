Франция ушла от поражения в матче с Венгрией

Сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии в матче чемпионата Европы. Встреча, которая проходила в Будапеште, завершилась со счетом 1:1.

Венгры открыли счет в добавленное к первому тайму время. Отличился защитник Аттила Фиола.

В середине второго тайма французы смогли отыграться усилиями Антуана Гризманна. Для него этот гол стал седьмым на чемпионатах Европы, и по этому показателю он вышел на третье место в истории турниров.

В середине первого тайма венгры потеряли своего капитана Адама Солои. Футболисту стала плохо прямо на поле, и он не смог продолжить встречу. Предположительно, он получил тепловой удар.

Франция набрала 4 очка и занимает первого место в группе F, Венгры набрали первое очко на турнире и поднялись на третью строчку. В другом матче этого квартета чуть позже сыграют Португалия и Германия.

Чемпионат Европы

Группа F

Венгрия — Франция — 1:1 (1:0)

Голы: Фиола, 45+2 (1:0). Гризманн, 66 (1:1).

Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Фиола, Ботка, Ат.Солои, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Шафер (Чери, 75), А.Солои (Николич, 26), Шоллои.

Франция: Ллорис, Варан, Динь, Кимпембе, Павар, Погба (Толиссо, 76), Рабьо (Дембеле, 57. Лемар, 87), Канте, Бензема (Жиру, 76), Гризманн, Мбаппе.

Предупреждения: Павар, 10. Ботка, 52.

Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).

ВАР: Кавана. Беттс (оба — Англия), Блом, ван Букел (оба — Голландия).

19 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».