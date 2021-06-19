Франция ушла от поражения в матче с Венгрией
Сборная Франции сыграла вничью с командой Венгрии в матче чемпионата Европы. Встреча, которая проходила в Будапеште, завершилась со счетом 1:1.
Венгры открыли счет в добавленное к первому тайму время. Отличился защитник Аттила Фиола.
В середине второго тайма французы смогли отыграться усилиями Антуана Гризманна. Для него этот гол стал седьмым на чемпионатах Европы, и по этому показателю он вышел на третье место в истории турниров.
В середине первого тайма венгры потеряли своего капитана Адама Солои. Футболисту стала плохо прямо на поле, и он не смог продолжить встречу. Предположительно, он получил тепловой удар.
Франция набрала 4 очка и занимает первого место в группе F, Венгры набрали первое очко на турнире и поднялись на третью строчку. В другом матче этого квартета чуть позже сыграют Португалия и Германия.
Чемпионат Европы
Группа F
Венгрия — Франция — 1:1 (1:0)
Голы: Фиола, 45+2 (1:0). Гризманн, 66 (1:1).
Венгрия: Гулачи, Него, Орбан, Фиола, Ботка, Ат.Солои, Надь, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Шафер (Чери, 75), А.Солои (Николич, 26), Шоллои.
Франция: Ллорис, Варан, Динь, Кимпембе, Павар, Погба (Толиссо, 76), Рабьо (Дембеле, 57. Лемар, 87), Канте, Бензема (Жиру, 76), Гризманн, Мбаппе.
Предупреждения: Павар, 10. Ботка, 52.
Судьи: Оливер. Беннетт, Берт (все — Англия).
ВАР: Кавана. Беттс (оба — Англия), Блом, ван Букел (оба — Голландия).
19 июня. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/final/groups/
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