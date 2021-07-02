Французский фанат создал петицию с просьбой переиграть матч 1/8 финала чемпионата Европы со сборной Швейцарии (3:3, 4:5 по пенальти), информирует RTL.

По мнению болельщика, вратарь швейцарцев Ян Зоммер при отбитии решающего пенальти в исполнении Килиана Мбаппе не находился на линии ворот.

Петицию уже подписали более 200 тысяч человек.

Напомним, 28 июня сборная Франции в матче 1/8 финала Евро-2020 сенсационно проиграла Швейцарии. Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).

Хотя Франция вела со счетом 3:1, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 3:3. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 5:4 в пользу швейцарцев.