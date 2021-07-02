Кот Ахилл предсказал победу сборной Испании над Швейцарией в 1/4 финала Евро-2020
11:48
Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на четвертьфинальный матч чемпионата Европы Швейцария — Испания.
Глухой белый кот выбрал Испанию. Выбор осуществлялся традиционным способом — миски с кормом разместили рядом с флагами Швейцарии и Испании.
Ранее Ахилл правильно предсказал победу сборной Италии над Турцией (3:0) в матче открытия Евро-2020, результаты сборной России в матче с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0), а также победу Швеции над Польшей (3:2).
Матч Швейцария — Испания пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 19:00 мск.
? Петербургский оракул кот Ахилл дал свой прогноз на матч Швейцария-Испания. Игра пройдёт сегодня в 19:00. pic.twitter.com/S0SiTaMPkN— 78 | НОВОСТИ (@good78news) July 2, 2021
Опрос
проголосовало: 6214Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Швейцария или Испания?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю