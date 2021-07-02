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Кот Ахилл предсказал победу сборной Испании над Швейцарией в 1/4 финала Евро-2020

11:48
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Эрмитажный кот Ахилл сделал предсказание на четвертьфинальный матч чемпионата Европы Швейцария — Испания.

Глухой белый кот выбрал Испанию. Выбор осуществлялся традиционным способом — миски с кормом разместили рядом с флагами Швейцарии и Испании.

Ранее Ахилл правильно предсказал победу сборной Италии над Турцией (3:0) в матче открытия Евро-2020, результаты сборной России в матче с Бельгией (0:3) и Финляндией (1:0), а также победу Швеции над Польшей (3:2).

Матч Швейцария — Испания пройдет 2 июля в Петербурге и начнется в 19:00 мск.

Швейцария — Испания

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля